Специалисты Хромова и Леонтьева объяснили, почему мужчины болеют сильнее женщин

Психолог Аделина Хромова и терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru рассказали, почему мужчины и женщины по-разному переносят повышенную температуру при заболеваниях.

«Вызывайте священника»: так часто шутят мужчины с температурой 37,3. При этом женщины при температуре тела 39 градусов способны быть активными, убираться и не слишком-то жаловаться на состояние. Одним это кажется женским упорством, но на самом деле, как ответили специалисты, все дело в гормонах.

Все оказалось в уровне тестостерона и эстрогена. Они влияют на функции иммунной системы, определяют уязвимость к болезням и реакции. Даже при коронавирусе мужчины более тяжело воспринимают последствия, так как баланс иммунных сигналов серьезно меняется.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева отметила, что температура играет решающую роль в состоянии, включая и базовую.

«В среднем масса тела мужчин выше, чем у женщин, что влияет на их скорость терморегуляции. Более интенсивный обмен веществ у мужчин играет роль в быстром повышении температуры тела при воздействии внешних факторов. Кроме того, важно отметить, что женский гормон эстроген обеспечивает оперативную реакцию иммунной системы на патогенные микроорганизмы, что помогает организму быстрее справляться с инфекциями и вирусами. В то же время, мужской гормон тестостерон подавляет иммунный ответ, что делает мужчин более восприимчивыми к различным заболеваниям», — объясняет доктор.

Семейный психолог Аделина Хромова добавила, что у женщин, как правило, больше домашних задач, а вот мужчины могут не замечать признаки заболевания. Однако, когда недуг становится очевидным, то болезнь сбивает с ног.

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