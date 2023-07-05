Специалисты Минтранса Подмосковья проведут серию вебинаров по дорогам и транспорту

Сегодня специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведут серию вебинаров, на которых разъяснят порядок подачи документов на региональном портале госуслуг.

Эксперты расскажут о требованиях к документам и наиболее частых причинах отказа по услугам в сфере дорог и транспорта. В частности, слушатели узнают, как получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, переоформить свидетельство об осуществлении перевозок.

Специалисты министерства также расскажут о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование для строительства объектов транспортной инфраструктуры и дорог, а также об обслуживании единых транспортных карт и согласовании проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования.

Всего запланировано свыше десяти вебинаров. Они пройдут до 18:00. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом на дорогах региона.

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