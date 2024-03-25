Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок дорожные элементы в шести округах Подмосковья

Специалисты компании «Мосавтодор» привели в порядок дорожные элементы в шести округах региона, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в деревне Ивановское под Ступино был установлен новый дорожный знак, в деревне Павловское перенесли некорректно расположенный дорожный знак, а в поселке Трехгорка под Одинцово устранили подтопление.

Кроме того, в рамках содержания региональной дорожной сети специалисты «Мосавтодора» восстановили работу неисправного светофора на улице Гагарина в Чехове и отремонтировали искусственную дорожную неровность в селе Спасс под Волоколамском.

В областном Минтрансе подчеркнули, что работы по восстановлению или замене объектов дорожной инфраструктуры проводятся в короткие сроки, поскольку от этого зависит безопасность водителей и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в городском округе Красногорск откроют две новые дороги.