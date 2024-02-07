Специалисты «Мособлэнерго» изготовили свыше двух тысяч опор для воздушных ЛЭП за год

Свыше 2,1 тысячи железобетонных опор для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) изготовили специалисты «Мособлэнерго» в прошлом году, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Опоры изготавливают в цеху, расположенном в городе Ликино-Дулево. Каждый месяц производство выпускает в среднем 250 таких конструкций.

Кроме того, в минувшем году специалисты «Мособлэнерго» изготовили почти 170 железобетонных блоков для обустройства фундаментов под распределительные и трансформаторные подстанции, указали в ведомстве.

В областном Минэнерго напомнили, что замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации ЛЭП и повышения качества передачи электроэнергии потребителям.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.