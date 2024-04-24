Специалисты «Мособлгаза» провели техобслуживание свыше 70 мемориалов «Вечный Огонь»

Специалисты «Мособлгаза» в преддверии Дня Победы провели техобслуживание газового оборудования более чем на семидесяти мемориалах «Вечный Огонь» в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, газовщики в том числе выполнили продувку, очистили элементы газовых устройств, проверили герметичность соединений и отрегулировали высоту пламени.

В ведомстве подчеркнули, что во время технических работ огонь не гаснет. С мемориала его переносят на временную горелку, а затем возвращают обратно.

В праздничные дни аварийные бригады «Мособлгаза» будут следить за работой мемориалов во всех городах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе обустраивают свыше десяти лесопарков.