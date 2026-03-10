Специалисты объяснили, почему в России не работает WhatsApp на самом деле

Миллионы россиян в последнее время сталкиваются с проблемами в работе WhatsApp*. Сообщения перестали отправляться, звонки срываются, а приложение работает с перебоями, пишет портал NA.

Специалисты объяснили, что это не случайные сбои, а планомерные ограничения со стороны Роскомнадзора, которые начались еще в ноябре 2025 года. На данный момент проблемы испытывают около 95% пользователей.

Формальным поводом для давления на мессенджер стал отказ компании хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны. Однако WhatsApp использует сквозное шифрование: информация хранится только на устройствах самих пользователей и технически не может быть передана третьим лицам или размещена где-то еще. Это делает выполнение требования регулятора невозможным по определению.

Эксперты прогнозируют, что полная блокировка WhatsApp — лишь вопрос времени. Поэтому пользователям рекомендуют уже сейчас задуматься о переходе на альтернативные платформы.

Главным конкурентом остается Telegram, однако и с ним не все гладко: звонки в мессенджере также заблокированы, а передача файлов происходит медленно. В то же время отечественная платформа MAX, созданная по указу правительства России, чувствует себя уверенно в российском сегменте и пока работает без ограничений.

Ранее представители мессенджера Max опровергли слухи о передаче данных сторонним сервисам.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.