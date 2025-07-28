Специалисты покидают место крушения Ан-24 в глухой тайге

Поисковые и другие работы на месте крушения Ан-24 под Тындой Амурской области завершены — все обломки воздушного судна и останки пассажиров вывезены с места трагедии. Об этом рассказал RT местный общественник Евгений Жданов, участвовавший в операции.

Для эвакуации, по словам Жданова, пришлось задействовать тяжелую технику и прорубать специальную просеку в труднопроходимой тайге. Самолет упал в труднодоступной местности, что создало сложности еще в самом начале.

«По моим данным, все останки обнаружены, проводится процедура опознания и материалы будут отправлять на экспертизу ДНК. Площадку на месте падения полностью рекультивировали, переработали землю», — приводит слова Жданова Telegram-канал RT.

Параллельно психологи МЧС продолжают работать с родственниками погибших, оказывая им информационную и психологическую поддержку.

Местные жители выступили с инициативой создать на месте трагедии мемориальный комплекс. Обсуждается возможность использования одного из обломков самолета в качестве центрального элемента памятника. Однако, как пояснил Жданов, этот вопрос будет решаться позже, вероятно, после расследования трагедии.

Напомним, катастрофа Ан-24, произошедшая 24 июля, унесла жизни 48 человек. Это одна из самых масштабных авиакатастроф в истории Дальнего Востока. Причины ЧП на выяснении, но, по предварительным данным, речь может идти об ошибке экипажа, неисправности или плохих погодных условиях в непростой местности.

Ранее сообщалось, что в Москву доставили «черные ящики» разбившегося Ан-24.