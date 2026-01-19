Специалисты призвали более гибко подходить к выбору правопреемников

Специалисты негосударственного пенсионного фонда «Будущее» советуют гражданам не указывать правопреемников сразу при оформлении договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). По их мнению, за время действия такого договора семейные обстоятельства могут существенно измениться, что способно привести к нежелательным последствиям при наследовании средств. Об этом они рассказали в беседе с « Известиями ».

Эксперты пояснили, что одним из возможных изменений является увеличение числа потенциальных наследников. Например, в семье могут появиться новые дети, которые также претендовали бы на накопленные средства. Если правопреемники были назначены заранее и их список не корректировался, распределение сбережений может не соответствовать актуальной воле владельца договора.

В настоящее время накопления по ПДС наследуются на этапе их формирования, пока выплаты еще не назначены, а также в период срочных выплат. При этом, если участнику программы уже установлены пожизненные выплаты, право наследования средств не предусмотрено.

В фонде отметили, что у владельцев договоров существует два способа определить правопреемников. Первый вариант — указать их непосредственно при заключении договора с НПФ. Второй — воспользоваться механизмами наследственного права, когда средства распределяются между наследниками в соответствии с завещанием или общими правилами наследования наряду с другим имуществом.

С учетом длительных сроков действия программ долгосрочных сбережений, которые могут составлять 10, 15 или 20 лет, эксперты считают более разумным не фиксировать список правопреемников заранее. За этот период жизненные обстоятельства нередко меняются, а внесение корректировок в документы происходит не всегда.

Кроме того, специалисты напомнили, что средства, накопленные по ПДС и другим негосударственным пенсионным программам, на этапе формирования имеют особый правовой статус. Они не считаются имуществом клиента, поэтому не подлежат судебному взысканию, не включаются в конкурсную массу при банкротстве и защищены при бракоразводных процессах.

