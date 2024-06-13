Специалисты проверили состояние железнодорожных станций в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели проверку железнодорожных станций региона, она затронула станции «Лобня», «Депо» и «Луговая». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе работ специалисты оценили наличие мелкобытовых отходов в полосе отвода железной дороги на станциях, а также свалок отходов на контейнерных площадках. Кроме того, они осмотрели состояние ограждений, перил, лестниц и уличного освещения. В случае выявления нарушений их вносили в протокол, после чего — установили сроки на устранения всех недочетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.