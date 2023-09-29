Спецназ ВС РФ применил в зоне СВО робота—антиснайпера «Сосна—Н»

Российские воинские подразделения продолжают с успехом опробывать в боевых условиях в зоне спецоперации на Украине новинки российской оборонки, информирует ТАСС.

Отмечается, что накануне бойцы отрядов спецназначения применили в ходе боестолкновений с врагом новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна—Н».

Отмечается, что накануне бойцы отрядов спецназначения применили в ходе боестолкновений с врагом новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна—Н».

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы Российской Федерации провели серию успешных авиаударов по мостам через реку Оскол на Купянском направлении, полностью разрушив логистические маршруты доставки боеприпасов для ВСУ.