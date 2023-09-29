ВКС России меткими ударами лишили ВСУ последнего моста на реке Оскол под Харьковом

Воздушно-космические силы Российской Федерации провели серию успешных авиаударов по мостам через реку Оскол на Купянском направлении, полностью разрушив логистические маршруты доставки боеприпасов для ВСУ.

Как сообщают российские военкоры в соцсетях, таким образом ВКС РФ лишили украинских боевиков последнего моста на реке Оскол.

«Российские летчики нанесли серию ударов высокоточными ракетами Х-38 класса воздух-поверхность по трем автомобильным мостам, по которым враг снабжает свою группировку войск на левом берегу реки Оскол у границы Харьковской области и Донбасса», - приводится в публикациях.

Отмечается, что пока украинские военные еще могут получать снабжение с помощью военных катеров и плавающих бронемашин. Однако из-за скорого ухудшения погодных условий данные варианты также станут невозможными.

Ранее сообщалось, что в Донецке мирная жительница подорвалась на украинской мине «Лепесток».