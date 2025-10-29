Спецоперация в Рио: горожане боятся выходить на улицы
ТАСС: жители Рио не верят в улучшение безопасности после боев в городе
В Рио‑де‑Жанейро не стихают ожесточенные столкновения между правоохранительными органами и бандами наркоторговцев. Местные жители вынуждены оставаться в своих домах и укрытиях, опасаясь выходить на улицы, сообщили очевидцы корреспонденту ТАСС.
Один из собеседников агентства выразил надежду, что спецоперация завершится уже на следующий день. При этом он резко раскритиковал руководство штата за пренебрежение вопросами безопасности в неблагополучных районах, где и развернулись бои между полицией и преступными группировками.
Другой местный житель обратил внимание на беспрецедентный уровень жестокости, сопровождающий нынешнюю операцию. Он также отметил, что предыдущие попытки властей стабилизировать обстановку — в частности, ввод в город дополнительных военных подразделений — не принесли ощутимых результатов.
Несмотря на то что многие горожане выступают за постоянное присутствие военных на улицах, принятые меры пока не смогли переломить ситуацию: в Рио‑де‑Жанейро по‑прежнему фиксируется высокий уровень преступности, особенно в традиционно проблемных районах.
Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.