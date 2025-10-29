Спецоперация в Рио: горожане боятся выходить на улицы

В Рио‑де‑Жанейро не стихают ожесточенные столкновения между правоохранительными органами и бандами наркоторговцев. Местные жители вынуждены оставаться в своих домах и укрытиях, опасаясь выходить на улицы, сообщили очевидцы корреспонденту ТАСС .

Один из собеседников агентства выразил надежду, что спецоперация завершится уже на следующий день. При этом он резко раскритиковал руководство штата за пренебрежение вопросами безопасности в неблагополучных районах, где и развернулись бои между полицией и преступными группировками.

Другой местный житель обратил внимание на беспрецедентный уровень жестокости, сопровождающий нынешнюю операцию. Он также отметил, что предыдущие попытки властей стабилизировать обстановку — в частности, ввод в город дополнительных военных подразделений — не принесли ощутимых результатов.

Несмотря на то что многие горожане выступают за постоянное присутствие военных на улицах, принятые меры пока не смогли переломить ситуацию: в Рио‑де‑Жанейро по‑прежнему фиксируется высокий уровень преступности, особенно в традиционно проблемных районах.

