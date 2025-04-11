Путин встретится с Уиткоффом в Петербурге

В пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, политики обсудят украинское урегулирование.

По словам Пескова, по вопросам украинского урегулирования продолжается кропотливая работа, и Уиткофф явно привезет послание своего президента Дональда Трампа Путину, которое тот выслушает. Разговор коснется различных аспектов украинского урегулирования.

Также Песков не стал отвечать на вопрос, сколько может продлиться такая встреча — это может быть как час, так и четыре — ровно столько, сколько нужно Владимиру Путину. Эта встреча, уверен представитель Кремля, направлена на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, посвящена она и урегулированию конфликту на Украине. Поэтому ждать от этой встречи «каких-то прорывов» не нужно, добавил Песков.

Еще в марте сообщалось о том, что спецпосланник Трампа приедет в Москву на переговоры.