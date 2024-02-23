Спецслужбы Испании заявили, что к смерти перебежчика Кузьминова причастны два человека

К смерти летчика-предателя из РФ Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году из РФ военный вертолет, могут быть причастны два человека. Об этом сообщает издание El Pais.

Гражданская гвардия Испании неохотно раскрывает детали расследования убийства Максима Кузьминова, тело которого нашли в Вильяхойосе. Его обнаружили с украинскими документами, где указано, что ему 33 года. По факту Кузьминову 28 лет.

Испанские спецслужбы напомнили, что дело засекречено, и никаких подробных комментариев ждать не стоит. Однако одну деталь все-таки уточнили.

«Источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — написало издание.

В испанских СМИ также сообщалось, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а после этого по нему проехалась машина. Похожую версию сообщал The Wall Street Journal и уборщик дома, где проживал перебежчик. По словам мужчины, он слышал выстрелы 13 февраля, а потом звук отъезжающего автомобиля. Однако известно, что тело пилота нашли на пандусе гаража.

Напомним, Максим Кузьминов угнал Ми-8 из Курска на Украину. В самолете были еще два сослуживца, которые не могли помешать товарищу. Сам Кузьминов тогда заявил, что невольные пассажиры спрыгнули в начале полета, а потом могли быть якобы ликвидированы. После этого Кузьминов переехал в Испанию.

Ранее сообщалось о дате, когда могли убить Максима Кузьминова.