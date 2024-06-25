Спецслужбы оцепили кемеровский мост из-за гранаты

На Горбатом мосту в столице Кузбасса обнаружили опасный предмет. На место стянулись взрывотехники, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на соцсети.

Гранату нашли на одном из самых активных мостов города вечером, 25 июня. В соцсетях жители сообщили, что на месте были сотрудники спецслужб в форме, они пытались провести необходимые мероприятия по обезвреживанию. На время этих работ мост оцепили, движение было временно невозможно.

Как именно на мосту оказалась граната, и кто именно ее там оставил, будут выяснять. Также пока не уточняется, какого типа боеприпас и действительно ли таил в себе угрозу.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области нашли сразу три тайника со взрывчаткой. Схроны были спрятаны в населенных пунктах.