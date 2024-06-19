В Херсонской области нашли сразу три тайника со взрывчаткой

Сразу три опасных тайника, начиненных взрывчаткой и боеприпасами нашли в Херсонской области. Они были спрятаны в одном из населенных пунктов, пишет РИА Новости .

Известно, что тайники обнаружили росгвардейцы и бойцы ОМОН во время проведения специального мероприятия. Схроны находились на территории Генического района. Всего было изъято две гранаты, больше 150 патрон, четыре электродетонатора, 10 шашек, мина и взрыватель “Град”.

Росгвардия уточняет, что взрыватель имел признаки повреждения, его ликвидировали путем подрыва. Остальные боеприпасы и опасные предметы передали сотрудникам правоохранительных органов. Сами схроны располагались в хозпостройках на территориях частных домов.

Напомним, что ранее, 17 июня, стало известно о повреждении газопровода и объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.