Спецтехнику нового поколения начнут разрабатывать в Дубне

Компания «НПО «АТЛАНТ» начнет разрабатывать проектно-конструкторскую документацию для многофункциональной мини-спецтехники нового поколения на территории ОЭЗ «Дубна», сообщили в Мининвесте Подмосковья.

«Инвестиции в проект составляют семь миллионов рублей», — отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Вскоре на территории ОЭЗ начнут проектировать ATLANT — многофункциональный мини-погрузчик, который смогут применять в строительстве, коммунальной сфере, сельском хозяйстве и не только. Инвестором и одним из инициаторов проекта стала компания «Ривер Груп», которая ведет деятельность в сфере промышленного и гражданского строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.