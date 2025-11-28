«Шокирующие кадры из ада для подростков»: что творилось в подмосковном рехабе?

Следственный комитет России (СКР) опубликовал шокирующие кадры из подмосковного реабилитационного центра для подростков, где систематически происходили издевательства над несовершеннолетними.

На кадрах видно, как сотрудники ведомства проводят обыски в учреждении. На видео запечатлено окно с надписью: «Рехаб = смерть».

Следствие установило, что два центра в Дедовске и Красногорске функционировали под прикрытием оказания помощи подросткам, однако фактически там практиковались пытки и избиения. Родители несовершеннолетних вынуждены были платить за пребывание детей в учреждениях от 100 до 200 тыс. руб. ежемесячно.

В рехабе, расположенном в Дедовске, на момент проверки находились 24 подростка с различными видами зависимостей. Один из воспитанников после прохождения так называемого «лечения» оказался в реанимации с тяжелыми травмами.

28 ноября стало известно о задержании владелицы сети центров Анны Хоботовой, которая подозревается в организации преступной деятельности.

Ранее телеведущая Айза прокомментировала шокирующие пытки в подмосковном ребцентре.