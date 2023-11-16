Spiegel: Россия может оставить сотни тысяч украинцев без света зимой одним ударом

Угроза критической инфраструктуре на Украине со стороны России в наступающий зимний сезон может быть более опасной, чем прошлой зимой. На это в своем материале указали обозреватели Spiegel Никлас Мариенхаген, Александр Эпп и Оливер Имхоф.

Как пишут журналисты, Россия, если захочет, всего одним точным ракетным ударом может оставить без света сотни тысяч украинцев.

«Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте», — отметили они.

Обозреватели добавили, что Запад недостаточно быстро производит замену поврежденных расчетов украинской ПВО. Кроме того, риск того, что в какой-то момент у ВСУ могут закончиться зенитные ракеты - очень велик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на бесполезность хваленых американских танков Abrams в противостоянии с ВС РФ.