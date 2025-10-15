Spiegel: Самый вонючий цветок в мире украли из ботсада в Германии

В Дортмунде неизвестные злоумышленники украли из ботанического сада «Ромбергпарк» клубень редкого гигантского аморфофаллуса. Этот цветок привлекает опылителей специфическим запахом, напоминающим запах падали, который он издает во время цветения.

По информации от Spiegel, из горшка был выкопан украденный клубень, вес которого составляет от 20 до 30 килограммов. Работники сада дали ему имя «Давид».

Полиция начала расследование по заявлению городских властей. Сейчас активно разыскиваются те, кто похитил зловонный клубень.

