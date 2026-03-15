Спикер Мособлдумы поблагодарил коммунальщиков за труд в суровую зиму

Минувшая зима, по словам спикера Мособлдумы и секретаря подмосковного отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, в очередной раз проверила сферу ЖКХ на прочность. С возникшими трудностями удалось справиться во многом благодаря труду работников отрасли. В своем поздравлении с профессиональным праздником он особо отметил их неравнодушие и профессионализм.

Брынцалов подчеркнул, что труд коммунальщиков часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Однако за привычным комфортом в домах, теплом и светом в больницах и школах стоят именно они.

«Когда нужно действовать быстро, вы ликвидируете аварии на ледяном ветру, устраняете поломки сетей, расчищаете дворы. Мы продолжаем глубокое обновление инфраструктуры ЖКХ: меняем изношенные трубопроводы, реконструируем котельные, выполняем масштабный капремонт многоквартирных домов. Справиться с этими задачами мы сможем только с вашей помощью», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области по народной программе «Единой России» реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. В 2025 году было обновлено 330 км тепловых сетей, более 130 котельных и 22 центральных тепловых пункта. В текущем году в планах — модернизация еще 180 км теплосетей, 130 котельных и 66 ЦТП.

Ранее губернатор Воробьев поздравил работников ЖКХ с праздником и рассказал о планах.