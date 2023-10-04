Спикера верхней палаты польского сената подозревают в коррупции

Генпрокурор Польши сообщил, что спикер верхней палаты парламента может лишиться иммунитета, так как подозревается в коррупции. Подробности рассказало РИА Новости .

Снять иммунитет со спикера Томаша Гродского попросил региональный прокурор в Щецине. По словам генпрокурора Лапчиньского, сейчас запрос анализируют в ведомстве. Если прокуратура сочтет требование обоснованными, то в Сенат будет подан запрос о снятии иммунитета со спикера.

Аналогичная просьба о снятии иммунитета с Гродского уже поступала в парламент в марте 2021 года. Уже тогда спикеру хотели предъявить обвинение в получении взяток в период, когда Гродский занимал должность директора больницы в городе и являлся начальником отделения хирургии. Тогда Сенат оставил просьбу прокуратуры без ответа. Теперь обвинения в коррупции повторились.