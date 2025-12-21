«Спим на скамейках, выходим дышать по двое»: российский пилот раскрыл подробности задержания в Тунисе

Семь российских и два белорусских специалиста, перегонявших грузовой вертолет Ми-26 после ремонта в Уганду, уже третий день фактически содержатся под стражей в транзитной зоне, несмотря на наличие абсолютно законных документов на въезд.

По словам Галеты, все штампы о пересечении границы в их паспортах проставлены, что делает позицию тунисских властей, утверждающих об отсутствии у летчиков прав находиться в стране, абсурдной и необъяснимой.

«Документы все в порядке, штампы поставили в паспорте о пересечении границы», — заявил собеседник RT.

Условия содержания экипажа больше напоминают временный изолятор, чем ожидание вылета. Людей выпускают на улицу строго по два человека под предлогом «подышать воздухом», что пилоты расценивают как унизительную меру. О полноценном отдыхе речи не идет: спать приходится на жестких скамейках и диванчиках в общем зале. Ответственность за базовое жизнеобеспечение — воду и еду — полностью легла на плечи агента принимающей стороны, в то время как официальные власти не предоставили ни переводчика, ни возможности разместиться в гостинице, что является стандартной практикой при вынужденных длительных задержках транзитных пассажиров.

