Список на вылет с рынка: каким автобрендам в России скоро перекроют кислород

Российский автомобильный рынок ожидает структурная перестройка, которая может привести к уходу ряда брендов в 2026 году. По мнению экспертов, основной причиной станет недавнее повышение утилизационного сбора, которое сильнее всего ударит по дорогостоящим автомобилям с большим объемом двигателя. Это сделает их менее выгодными для импортеров и менее привлекательными для покупателей, сместив спрос в сторону доступных и экономичных моделей. Такое мнение агентству « АВТОСТАТ » высказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Как отмечают дилеры, под угрозой оказываются марки, которые не смогли адаптироваться к новым условиям. Речь идет о брендах со слабой дилерской сетью, минимальной локализацией производства и неэффективными маркетинговыми стратегиями. Отдельный негативный фактор — нестабильное качество продукции и неисполнение гарантийных обязательств, что подрывает доверие как конечных потребителей, так и самих дистрибьюторов.

В то же время эксперты подчеркивают, что говорить о конкретных именах преждевременно. Ключевым фактором останется экономическая целесообразность. Если присутствие на рынке перестает быть прибыльным, бренд, скорее всего, его покинет. При этом прогнозируется и обратный процесс: возможен приход на российский рынок 2-3 новых марок, а также расширение линейки уже присутствующих производителей, готовых активно работать в бюджетном и среднем сегментах.

