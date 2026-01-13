Список регионов-долгожителей: где живет основная часть старшего поколения России

По данным статистического анализа, наибольшее количество пенсионеров в России проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае. На эти три региона приходится 16% от общей численности пенсионеров в стране, сообщает РИА Новости.

В Москве насчитывается 3 млн получателей пенсии, в Московской области — 1,95 млн, в Краснодарском крае — 1,6 млн человек. В пятерку регионов с наибольшим числом пенсионеров также вошли Санкт-Петербург (1,44 млн) и Свердловская область (1,25 млн).

В десятку лидеров по данному показателю включены Ростовская область (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,12 млн), Республика Татарстан (1,1 млн), Тюменская область (более 1 млн) и Челябинская область (978 тыс.).

Наименьшее количество пенсионеров зарегистрировано в Чукотском и Ненецком автономных округах — менее 15 тыс. человек в каждом.

