Спящего на улице двухлетнего ребенка обнаружили в Кузбассе

Ребенок сбежал из дома бабушки в селе Салтымаково. В этом районе проблемы со связью, место далеко от города и других населенных пунктов. При этом добраться туда можно лишь на плавсредствах через реку Томь. О пропаже 29 июня заявила 26-летняя мать, отметив, что ее пожилая родственница не заметила, как внук ускользнул из поля зрения.

Уже ночью 30 июня ребенка удалось найти. Он блаженно спал в траве у дороги. Обнаружил мальчика оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД РФ по Крапивинскому округу. Мальчика обследовали медики, никаких повреждений он не получил. Было установлено, что также не было применено противоправных действий.

Юного сибиряка передали матери вместе с протоколом о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО нашли пропавшего мужчину.