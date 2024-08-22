Сплошные санитарные рубки проводят в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах продолжают проводить сплошные санитарные рубки на участках, где много зараженных вредителями или сухостойных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«На данный момент полностью выполнены санитарные рубки в Егорьевском лесничестве на площади 5,4 гектара, и здесь ведутся заключительные работы по очистке лесосек. Продолжаются работы в Орехово-Зуевском лесничестве — тут выполнено пять гектаров из 9,8 гектара запланированных, и в Сергиево-Посадском — 7,8 из 10,7 гектара», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Такие работы проводят, в том числе, для того, чтобы улучшить санитарное состояние лесных насаждений, уменьшить угрозу распространения вредных организмов, бороться с вредителями и болезнями леса. В комитете добавили, что после проведения сплошных санитарных рубок на участках проходят лесовосстановительные работы — там высаживают сеянцы молодых деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.