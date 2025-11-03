Спор из-за стипендии: эксперимент с огромным огурцом и анусом закончился для студента плачевно

Московский студент попал в больницу с необычным хирургическим случаем после рискованного пари с одногруппником. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Mash.

Молодой человек поставил на кон свою стипендию, поспорив, что сможет поместить 20-сантиметровый огурец в прямую кишку. Эксперимент завершился экстренной госпитализацией — овощ плотно застрял в кишечнике, сделав невозможным его самостоятельное извлечение.

Прибывшая бригада скорой помощи немедленно доставила пациента в клинику, где хирурги провели операцию по удалению инородного объекта. Инцидент принес студенту не только физические страдания и чувство стыда, но и финансовые потери — стипендию он в результате проиграл.

Врачи напоминают, что подобные челленджи часто заканчиваются серьезными травмами, разрывами внутренних органов и необходимостью сложных хирургических вмешательств, где цена проигрыша значительно превышает потенциальный выигрыш.

Ранее сообщалось, что в Уфе пьяный мужчина ввел в задний проход четыре батарейки для «подзарядки».