Спор из-за стипендии: эксперимент с огромным огурцом и анусом закончился для студента плачевно
Mash: студент в Москве попал в больницу с 20-сантиметровым огурцом в кишке
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Московский студент попал в больницу с необычным хирургическим случаем после рискованного пари с одногруппником. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Mash.
Молодой человек поставил на кон свою стипендию, поспорив, что сможет поместить 20-сантиметровый огурец в прямую кишку. Эксперимент завершился экстренной госпитализацией — овощ плотно застрял в кишечнике, сделав невозможным его самостоятельное извлечение.
Прибывшая бригада скорой помощи немедленно доставила пациента в клинику, где хирурги провели операцию по удалению инородного объекта. Инцидент принес студенту не только физические страдания и чувство стыда, но и финансовые потери — стипендию он в результате проиграл.
Врачи напоминают, что подобные челленджи часто заканчиваются серьезными травмами, разрывами внутренних органов и необходимостью сложных хирургических вмешательств, где цена проигрыша значительно превышает потенциальный выигрыш.
