В Уфе пьяный мужчина ввел в задний проход четыре батарейки для «подзарядки»
Уфимец хотел получить «заряд бодрости» через задний проход, но попал к врачам
Врачи из Уфы извлекли из заднего прохода 30-летнего пациента четыре пальчиковые батарейки, сообщил Mash.
Как выяснилось, мужчина, выпив три банки пива, решил таким нестандартным способом получить «заряд бодрости». Однако эксперимент закончился плачевно — самостоятельно извлечь батарейки он не смог. Из-за наличия инородных предметов в прямой кишке уфимца начали беспокоить сильные боли. Тогда он обратился к медикам.
При обследовании у пациента обнаружили эрозию прямой кишки, вызванную химическим воздействием элементов питания. Теперь мужчине предстоит повторное обследование для оценки состояния здоровья.
Накануне в Башкирии уже произошел аналогичный случай. Другой житель Уфы обратился к врачам с туалетным ершиком в заднем проходе. Медики оказали ему необходимую помощь, но объяснить эту ситуацию он не смог.