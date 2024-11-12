Спор о Путине и СВО закончился для украинского дальнобойщика гибелью
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9 ноября около деревни Оберрот в земле Баден-Вюртемберг в Германии четверо водителей распивали алкогольные напитки на стоянке грузовиков.
В процессе общения между дальнобойщиками зашел спор о президенте России Владимире Путине и СВО.
Спор перерос в конфликт.
Мужчины устроили драку, в результате которой был убит 34-летний украинский дальнобойщик, сообщает немецкое издание Bild.
Полицейские задержали троих водителей. Один из участников драки – гражданин Узбекистана, двое других — выходцы из государств Восточной Европы.
Ранее сообщалось о том, что в ФРГ беглая украинка устроила истерику от штрафа в 250 евро за разбросанную у двери обувь.