Спор о Путине и СВО закончился для украинского дальнобойщика гибелью

В процессе общения между дальнобойщиками зашел спор о президенте России Владимире Путине и СВО.

9 ноября около деревни Оберрот в земле Баден-Вюртемберг в Германии четверо водителей распивали алкогольные напитки на стоянке грузовиков.

Спор перерос в конфликт.

Мужчины устроили драку, в результате которой был убит 34-летний украинский дальнобойщик, сообщает немецкое издание Bild.

Полицейские задержали троих водителей. Один из участников драки – гражданин Узбекистана, двое других — выходцы из государств Восточной Европы.

Ранее сообщалось о том, что в ФРГ беглая украинка устроила истерику от штрафа в 250 евро за разбросанную у двери обувь.