Спортивная школа в ЯНАО неправомерно отказывала детям в пропуске на занятия

В Лабытнанги юных посетителей разворачивали у дверей спортивной школы из-за отсутствия особой карты, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Впервые информация о незаконных действиях в спортивной школе появились в соцсетях. На новости обратила внимание прокуратура, которая разбиралась, почему детей не пускают на занятия без единой карты «Морошка» для ямальцев. Как оказалось, организация обязывала посетителей являться участником этой программы.

Однако правила в спортшколе — это локальные нормы, которые были признаны не обязательными, так как шли вразрез с законами и ограничивали детей и ряд других лиц от получения услуг.

Прокуратура выдвинула возражение, после которого учреждение изменило свои внутренние распорядки. Теперь посещать секции могут дети даже без особых карт.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья раскрыли места, открытые для посещения в феврале по «Пушкинской карте».