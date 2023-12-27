Спортивные площадки для воркаута и паркура будут производить в Московской области

Производственно-складской комплекс достроили на территории индустриального парка Есипово в городском округе Солнечногорск, Главгосстройнадзор Московской области выдал объекту заключение о соответствии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь объекта составляет 2,6 тысячи квадратных метров, там будут производить спортивные площадки для паркура и воркаута. Застройщиком выступил КЕНГУРУ ПРО. В ведомстве уточнили, что продукцию данной компании используют в 63 странах мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.