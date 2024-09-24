Спортивные площадки стали чаще устанавливать на территории индустриальных парков Московской области
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В 2024 году услуги по установке спортивных площадок на территории подмосковных индустриальных парков в два раза востребованнее. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные подмосковного производителя спортивного уличного оборудования, компании «КЕНГУРУ.ПРО».
«Владельцы и управляющие компании индустриальной и складской недвижимости открывают спортивные площадки как для своих сотрудников, чтобы они могли размяться в перерыве, так и для жителей городских округов», — отметила директор по развитию «КЕНГУРУ.ПРО» Ксения Попова.
Так, например, в третьем квартале 2023 года спортплощадки появились на территории индустриального парка «Есипово», цифрового промышленного коворкинга «Коледино» и на территории «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково» в Подольске, их установил подмосковный застройщик коммерческой недвижимости ХСА (Холдинг Строительный Альянс).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.