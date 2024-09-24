Спортивные площадки стали чаще устанавливать на территории индустриальных парков Московской области

«Владельцы и управляющие компании индустриальной и складской недвижимости открывают спортивные площадки как для своих сотрудников, чтобы они могли размяться в перерыве, так и для жителей городских округов», — отметила директор по развитию «КЕНГУРУ.ПРО» Ксения Попова.