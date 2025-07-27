Спортивный фестиваль Дружбы в Истре: праздник активного отдыха и новых знакомств

В живописном уголке Истринского района прошел Всесезонный спортивный фестиваль Дружбы, собравший любителей активного отдыха со всего Подмосковья. Об этом рассказал «Медиабанк Подмосковья».

Место проведения мероприятия выбрано не случайно – городской пляж на реке Истра превратился в центр спортивных состязаний, где участники смогли проявить свои способности в различных видах спорта. Программа фестиваля включала мокрый футбол, волейбол, дартс, стрельбу с пневматического ружья и лука, перетягивание каната и шахматы.

Почти все команды разбили лагеря на берегу и готовили еду на костре, создавая атмосферу единства. Фестиваль стал не только соревновательной площадкой, но и местом для новых знакомств, где участники делились опытом и увлечениями. Для каждой команды победа была важна, однако многие отметили, что главное – это дух дружбы и единения.

Сильной командой, уверенной в своих силах, оказалась команда силовиков, которая рассматривает фестиваль как возможность проверки своих спортивных навыков в духе дружбы. Молодежная команда также выразила восхищение атмосферой Истры и отличными условиями для отдыха. Капитан команды профсоюза образования сообщил о целеустремленности своих товарищей, которые намерены защитить кубок победителей.

Организаторы, из года в год проводящие фестиваль, подчеркнули его значимость и привязали текущие соревнования к 80-летию Победы. Всего в этом году участвует шесть команд, а для палаточного лагеря предусмотрены все необходимые удобства. Фестиваль продлится до 27 июля, и его участников ждет не только яркое общение, но и возможность проявить свои способности в спорте, получив за это кубки и медали.

Ранее сообщалось, что в Истре проведут масштабный Сырный фестиваль. Его участниками станут порядка 300 фермеров со всей страны, в том числе 75 из Подмосковья. На фестивале будут представлены всевозможные виды сыров, молочная, мясная и рыбная продукция, мед, ягоды, грибы, травяные чаи, а также товары около 25 представителей виноделен и предприятий народных художественных промыслов.