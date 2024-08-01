Sports Medicine: изнурительные тренировки помогают наращивать мышцы

Силовые и интенсивные тренировки после продолжительных повторений ведут к отказу мышц. Человек уже не в состоянии держать гантели и другой спортинвентарь в правильной технике. Именно такая схема помогает наращивать мышечную массу. Ученые рекомендовали выполнять еще по три-пять повторов после ощущения бессилия.

Собрав достаточно статистических данных и изучив их, ученые пришли к выводу, что только при тренировках до отказа эффективнее появляются мышцы, становится лучше выносливость и сила.

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