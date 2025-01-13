Мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская в интервью с RT рассказала, что ее заставили служить в Нацгвардии Украины. Ей пришлось сбежать из страны.

Спортсменка из Запорожья отметила, что в Нацгвардии Украины царит взяточничество. Ей пришлось долго откладывать деньги, лишь бы покинуть страну. Сделать это было непросто.

Жалинская пошла на хитрость: воспользовалась правом на отпуск в Чехии, а затем со вторым загранпаспортом она выехала в Польшу. Уже оттуда она достигла Белоруссии. С помощью друзей ей удалось уехать из Минска в Москву.

Таким образом пловчиха с Запорожья сбежала от нацгвардейской службы, отметив, что считает свой переезд в Россию возвращением на историческую родину.

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