Спортсмены из Балашихи выступят на Всероссийских турнирах по кикбоксингу
Фото: [Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.]
Спортсмены из Балашихи, которые стали победителями и призерами на чемпионате и первенстве Московской области по кикбоксингу в Одинцовском округе, будут представлять регион на чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа в Ярославле в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского округа.
В сборную региона вошли 30 спортсменов школы боевых искусств Дмитрия Яковлева, которые представили Балашиху в двух татами-дисциплинах — лайт-контакт и поинтфайтинг. По итогам соревнований ЦФО станет известно, сколько спортсменов примут участие в главном турнире страны по кикбоксингу — чемпионате и первенстве России 2025 года.
«Весь наш тренерский штаб работал с командой и выводил ребят на максимальный уровень готовности к борьбе. Тем более, что в регионе на нашу команду возлагают большие надежды», — отметил руководитель школы Дмитрий Яковлев.
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