Спортсмены из Балашихи выступят на Всероссийских турнирах по кикбоксингу

Спортсмены из Балашихи, которые стали победителями и призерами на чемпионате и первенстве Московской области по кикбоксингу в Одинцовском округе, будут представлять регион на чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа в Ярославле в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского округа.