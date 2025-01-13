Спортсмены СШ «Ивантеевка» выступили на региональных соревнованиях по лыжным гонкам

Спортсмены СШ «Ивантеевка» показали высокие результаты на втором туре кубка Московской области по лыжным гонкам, который состоялся в Красногорске 10 января, сообщила администрация Городского округа Пушкинский.

Спортсмены продемонстрировали мастерство в дисциплине «спринт» классическим стилем. Представители спортшколы «Ивантеевка» показали высокие результаты.

В частности, гонщик Илья Шушпанников занял почетное второе место. Алексей Наливайко и Федор Алипченко заняли 4 и 5 места и попали в расширенный подиум. В администрации муниципалитета спортсменам выразили слова благодарности.

«Поздравляем спортсменов и их тренера Никиту Сошникова с успешным выступлением на соревнованиях!» — отметили в Администрации Городского округа Пушкинский.

Ранее сообщалось, что участниками праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» стали 40 многодетных семей из Пушкино.