«Споткнулся и растянулся на земле»: доброволец погиб, когда его выследил вражеский дрон

Антон Г. отправился на СВО в рядах ЧВК «Вагнер». Он прибыл на СВО из колонии, куда приехали сотрудники Пригожина и стали набирать людей с боевым опытом. Вместе с Антоном в тот раз поехали на передовую 20 человек. Г. стал работать в самых опасных местах фронта.

Антон сообщил, что каждый день он вместе с товарищем отправлялся в «караваны». Так на передовой называются вылазки за провизией и боекомплектами.

«Здесь надо быть предельно аккуратными. Днем перемещаться опасно, поэтому мы выходили вечером и возвращались уже под утро. Шли всего несколько километров, но учитывая рельеф местности и постоянную угрозу с воздуха, двигаться приходилось медленно, тем более с непривычки», — объясняет Антон журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но вскоре нашему собеседнику и его напарнику пришло задание: как раз вблизи их маршрута оказался наш раненый, нужно было вывести бойца. Причем было это еще посветлу, и путь становился в разы опаснее.

«Спустя полчаса наших перемещений над нами закружили сразу две «птички», навели минометы. Мы юркнули под развалины дома, отсиделись. Наконец, дроны улетели, и мы перебежками добрались до раненого. Схватили его подмышки и то волоком, то шагом, повели за нами к позициям», — вспоминает Г. тот «караван».

По пути успело стемнеть, но все же новые беспилотники ВСУ заметили группу российских бойцов и решили закидать их «подарками».

«Когда украинцы видят раненого, они не экономят снаряды — такой отпрыгнуть не сможет. Не повезло и нашему бойцу. Мы бросились к укрытию, но раненый споткнулся и растянулся на земле. Он отстал буквально на пару секунд, но его уже накрыло осколочной гранатой. Парня убило. Дрон еще с полчаса караулил нас с напарником и лишь потом улетел», — говорит Антон.

Ранее штурмовики освоили совершенную технику перемещения.