«Спрашивалка не выросла»: глава «Ахмата» Алаудинов жестко осадил Вассермана и его помощника

Глава «Ахмата» и замначальника ГВПУ Минобороны Апти Алаудинов, записал резкое видеообращение к депутату Госдумы Анатолию Вассерману и его помощнику Роману Носикову. Поводом стал депутатский запрос парламентария, в котором тот указал, что вокруг командира «Ахмата» якобы «вьются хороводом» лица, считающие генерала инструментом для решения личных проблем с правосудием. Замалчивать эту историю не стали.

Как пишет Lenta.ru, Алаудинов воспринял слова Вассермана как личный выпад, так как это может быть связано с недавним конфликтом между военблогерами, военкорами и бойцами «Ахмата».

В своем ответе генерал задал риторический вопрос: что именно из его деятельности — написание книг, работа на объединение или участие в СВО — депутат считает «балаганом»? Он также перешел на личности, напомнив Вассерману о факте наличия у того украинского гражданства до 2016 года, и заявил, что для того, чтобы задавать ему вопросы, у политика «спрашивалка не выросла».

«К вашему сведению, Анатолий, может быть, у вас и есть депутатская неприкосновенность, а вот как раз у Носикова ее нет, и я так думаю, что после новогодних праздников я ему, даст бог, дам по заслугам», — заявил Алаудинов.

Алаудинов заявил, что приложит усилия, чтобы привлечь помощника Вассермана к ответственности.

