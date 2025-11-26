«Нас хотят обмануть»: командир «Ахмата» отверг мирный план Трампа

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскритиковал мирный план Дональда Трампа по Украине, назвав его попыткой обмана. Российский военачальник настаивает на полной победе, которая заставит противника капитулировать. Об этом сообщает Lenta.ru.

Алаудинов заявил, что Россия не позволит ввести себя в заблуждение и не пойдет на предложенные Вашингтоном уступки, включающие прекращение огня и отказ от новых территориальных претензий. По его мнению, единственно верным путем является достижение военного превосходства, которое избавит от необходимости обсуждать чужие условия.

При этом генерал выразил уверенность, что российское руководство сумеет добиться от Киева такого соглашения, которое будет полностью отвечать национальным интересам. Он подчеркнул, что армия поддержит любое решение, принятое верховным командованием, однако в действующих войсках настроены исключительно на победный исход.

