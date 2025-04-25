Спрос на кофе навынос вырос на 11% вопреки росту цен

Издание сослалось на исследование, которое провела «Платформа ОФД». По ее данным, в первом квартале 2025 года продажи кофе навынос выросли сразу на 11% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. При этом средний чек вырос еще больше, на 12%. Он составляет 197 руб., а в премиальных сетях доходит даже до значения в 301 руб.

По мнению экспертов, подорожание кофе в первую очередь связано с неурожаем бобов какао в Бразилии, а также Вьетнаме. За счет этого растет стоимость сырья. При этом потребление кофе в РФ остается традиционно на низком уровне. На одного человека в год приходится всего 1,5 кг, в то же время в Европе и Соединенных Штатах этот показатель находится между пятью и семью килограммами на одного жителя.

Ранее стало известно, что в России более половины молодежи предпочитают пить чай вместо кофе. На это влияют цены и желание вести здоровый образ жизни. Более половины считают, что чай помогает им сохранять спокойствие и уравновешенность.