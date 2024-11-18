Спрос на отдых за границей среди россиян за три месяца вырос на 38%

Россияне активно планируют свои осенние каникулы за границей, свидетельствуют данные аналитического материала сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с содержанием которого ознакомились «Известия».

Отмечается, что за три месяца осени 2024 года спрос на отдых в других странах среди граждан РФ значительно вырос. В частности, количество запросов на зарубежные туры выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Лидируют среди популярных направлений страны Азии и ближнего зарубежья. Кроме того, увеличилось втрое число бронирований гостиниц и апартаментов в Абхазии. Двукратный рост наблюдается среди таких направлений, как Индонезия, Грузия, Вьетнам и Япония. Казахстан также оказался в тренде с приростом в 97%.

Кроме того, популярность набирают Южная Корея, Черногория, Узбекистан, Китай и Венгрия. Ведущие позиции по абсолютному числу бронирований занимают Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.

Не менее примечателен тот факт, что доля Китая во въездном турпотоке составляет 82,4% за девять месяцев 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе россиян к азиатским направлениям.

Эксперты утверждают, что такие тенденции могут быть связаны с изменением ценовой политики и улучшением качества обслуживания в гостиничной сфере, что делает отдых за границей более привлекательным для российских туристов.

Ранее издание The Economist сообщило, что россияне из-за санкций переезжают из греческой части Кипра в турецкую.