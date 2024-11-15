The Economist: россияне из-за санкций переезжают из греческой части Кипра в турецкую

Республика Кипр присоединилась к западным санкциям против России. По этой причине многие россияне, проживающие на ее территории, перебираются в ту часть острова, которая находится под контролем Турции. Об этом сообщило издание The Economist.

До начала СВО большинство русских, которые живут на Кипре, обитали в южной части острова, где преобладающую часть населения составляют греки. Но затем, по причине санкций, начался отток русскоязычных людей на север, в Турецкую Республику Северного Кипра. По некоторым сведениям, в ней уже скопилось порядка 20 тыс. русских и украинцев, что очень много, так как всего ее население составляет 550 тыс. человек.

В то же время, несмотря на такой массовый отток людей, Кипру повезло. На место русских приезжают ливанцы и израильтяне, которые стремятся вести бизнес в безопасном месте. Это стало настоящим спасением для экономики киприотов.

Ранее появились сообщения, что сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана. Ряд авиарейсов был отменен, и люди, которые не могут вылететь с острова, живут в аэропорту сутками. Стоимость билетов до России выросла в разы, сейчас за дорогу до Москвы или Санкт-Петербурга просят до 300 тыс. руб.