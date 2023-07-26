Спрос на проведение свадеб в сельском стиле увеличился в Подмосковье

В Московской области набирают популярность свадьбы в сельском стиле, которые проводятся на ферме или в деревне. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Агротуризм в Подмосковье активно развивается — крестьянско-фермерские хозяйства привлекают население. <…> КФХ отмечают спрос на проведение свадеб — по сравнению с прошлым годом, в этом году количество церемоний, проводимых на фермах, выросло на 25%», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Среди главных преимуществ проведения торжества на ферме — возможность разместить большое количество гостей, отметили в министерстве. Кроме того, можно реализовать многие свадебные идеи для фотосессий. При этом для банкета молодожены могут использовать натуральные фермерские продукты, например, сыр, мясные изделия, рыбные деликатесы и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.