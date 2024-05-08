Спрос на ветеринарные услуги вырос в Подмосковье в преддверии майских праздников
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В преддверии майских праздников учреждения Госветслужбы Подмосковья зафиксировали повышенный спрос местных жителей на свои услуги. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В праздничные дни жители и гости региона предпочитают выезжать за город и проводить время на природе со своими четвероногими любимцами. Однако не все знают, что с приходом весны начинается период активности клещей в лесах и на лугах. Именно в это время поступает наибольшее количество обращений в ветеринарные клиники Подмосковья по различным вопросам», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.
В ведомстве уточнили, что с середины апреля по начало мая в ветклиники региона обращались за услугами, связанными с укусами клещей, прививками, в том числе, бесплатными вакцинациями от бешенства и комплексными вакцинами. Кроме того, граждане также оформляли сопроводительные документы для перемещения питомцев. Отметим, что записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.