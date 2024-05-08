Спрос на ветеринарные услуги вырос в Подмосковье в преддверии майских праздников

«В праздничные дни жители и гости региона предпочитают выезжать за город и проводить время на природе со своими четвероногими любимцами. Однако не все знают, что с приходом весны начинается период активности клещей в лесах и на лугах. Именно в это время поступает наибольшее количество обращений в ветеринарные клиники Подмосковья по различным вопросам», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.