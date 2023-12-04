«Спросили, чей Крым, в результате посадили за решетку»: адвокат рассказал о шокирующих случаях русофобии за рубежом

Российские адвокаты бьют тревогу: все больше русскоговорящих людей за границей получают реальные сроки только за свою национальность или за то, что поддерживают политику своей страны. Правозащитник Максим Калинов рассказал, какие громкие дела в последнее время стоили нашим гражданам свободы и имущества.

По словам юриста, едва ли не в каждой стране мира есть люди, которые готовы заступиться за россиян. Проблемами русофобского характера занимаются члены Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). Лишь за последние два года они помогли десяткам соотечественников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Недавно к нашему коллеге обратилась женщина в слезах. Она спокойно жила в Испании, когда власти вдруг решили лишить ее дома. В один день она оказалась на улице безо всяких на то законных причин. Сейчас коллеги принимают все меры, чтобы вернуть имущество и, как ожидается, судебное решение в ее пользу уже не за горами», — заметил Калинов.

Русофобские взгляды процветают в мире, продолжил наш собеседник. Адвокаты столкнулись с массой примеров, когда россиян обвиняют то в хакерстве, то в отмывании криптовалюты, то в транспортировке наркотиков. Причем уголовные дела фабрикуют буквально на ходу для каждого россиянина.

«В Германии у человека спросили, чей Крым, и он ответил: «Российский». Спросили второй раз, он повторил. В результате посадили за решетку. Это связано с СВО на Украине, и под эту политическую ситуацию «подгоняют» уголовные дела. Работают мои коллеги и в странах Юго-Восточной Азии, например, с делами о «слепых мулах», — сказал правозащитник, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Таиланде, Филиппинах и Гонконге в тюрьме сидят десятки русских молодых людей, по словам собеседника. Все они выступали в роли покупателей дорогих украшений или одежды, а им подкладывали в посылки наркотические вещества. Таких ни о чем не подозревающих курьеров и назвали «слепыми мулами». Некоторым грозит казнь.

«Каждый за границей может столкнуться с русофобией и бюрократией. Попав за решетку, люди не знают, что делать. Можно бороться за свои права при помощи адвокатов МАРА, очень часто они бесплатно помогают русским вернуться домой и уладить проблемы с законом», — подчеркнул Калинов.

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