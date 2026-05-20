Спустя 26 лет: китайский инженер признался Путину, что скучает по России

Китайский инженер Пэн Пай, которого президент России Владимир Путин впервые увидел еще ребенком во время своего первого визита в КНР в 2000 году, признался, что скучает по времени, когда жил и учился в Москве. Встреча спустя 26 лет состоялась в Пекине, и Пэн Пай поблагодарил российского лидера за уникальную возможность.

Пэн Пай, ныне инженер, занимающийся строительством дорог и эстакад в Китае, в свое время уехал учиться в Москву и окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Во время нынешнего визита президента России в Китай состоялась их встреча с Владимиром Путиным — спустя 26 лет после первой. В беседе с RT китайский инженер заявил, что очень скучает по тому времени, когда учился и жил в России.

Видео с найденным RT Пэн Паем вызвало огромный резонанс и стремительно разошлось по социальным сетям как в Китае, так и в России. Сам инженер после встречи с президентом выразил благодарность за уникальную возможность. Эта трогательная история стала одной из самых обсуждаемых в ходе визита, который, как отметил младший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Леонид Ковачич, прошел успешно и ознаменовался рядом важных шагов в двусторонних отношениях.

