Спустя 60 лет в США нашли пропавшую без вести женщину

Женщину, пропавшую более 60 лет назад в США, удалось обнаружить живой и здоровой в одном из американских штатов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Одри Бакберг, которой сейчас 82 года, исчезла, когда ей было 20 лет. По данным департамента юстиции штата Висконсин, женщина покинула дом своей семьи 7 июля 1962 года после долгих лет страданий от насилия и угроз расправы со стороны мужа. Бывший супруг неоднократно избивал ее и угрожал убийством из-за того, что она подала на развод.

Няня семьи Бакберг утверждала, что они с Одри автостопом добрались до Мэдисона, штат Висконсин, а затем сели на автобус до Индианаполиса, штат Индиана.

Одри нашли в одном из штатов США, где она, по данным правоохранительных органов, начала новую жизнь более чем через полвека после исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области нашли потерявшуюся бабушку, десять дней выживавшую в лесу.