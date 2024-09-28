«Sputnik Молдова»: охрана Санду выгнала журналистку из-за русского языка

В Италии Светлану Дроздецкую выгнали со встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Охрана вывела журналистку из-за русской речи, пишет «Sputnik Молдова» .

Санду проводила встречу с диаспорой, но почему-то выгнала с мероприятия оператора и Светлану Дроздецкую. Последняя в этот момент ничего не снимала, у нее было техники. По словам участницы события, охрана вывела ее из здания из-за русского языка. Девушку также передали итальянской полиции.

«Прекрасно защищается от русскоговорящих граждан, я вижу, президент, которая обещала быть президентом для всех еще четыре года назад», — прокомментировала случившееся коллега русскоговорящей журналистки с телеканала MD24.

Русскоговорящие журналисты в целом оказались нежелательными гостями на встрече с молдаванами. По словам Дроздецкой, лучше бы власти так реагировали на реальных преступников, а не на людей, говорящих на русском языке.

Отметим, что в МИД РФ уже подмечали антироссийские настроения в Молдавии. По версии ведомства, русскоязычный контент с территории страны пытаются искоренить, а на русскоговорящих граждан оказывают давление.

Ранее сообщалось, что Боля подал жалобу в ЦИК на президента Молдавии Майю Санду.